Arriva Messiah su Netflix: la serie con Michelle Monaghan fa parlare di sé, ma non per i motivi sperati (Di giovedì 2 gennaio 2020) Will he convert you?, si legge sul poster ufficiale di Messiah, su Netflix dal primo gennaio. Ti convertirà? La risposta, per molti, sembra essere no. La serie thriller a sfondo religioso creata da Michael Petroni e prodotta, fra gli altri, da Mark Burnett e Roma Downey ha suscitato una certa curiosità fin dal rilascio del primo trailer, ma finora le reazioni dei critici e della stampa americana si sono rivelate tiepide. Messiah è la storia di Eva Geller, agente della CIA incaricata di investigare su un uomo misterioso, capace di conquistarsi un gran seguito in tutto il mondo. Ciò che gli permette di guadagnare la cieca fiducia dei seguaci è la presunta capacità di compiere miracoli, ed Eva deve ripercorrerne i passi per comprenderne l’essenza. Si tratta di un vero leader religioso o di un ciarlatano? Oppure, peggio ancora, di un truffatore? Le risposte a queste domande sono al ... Leggi la notizia su optimaitalia

