Amadeus azzoppa la Rai (e se stesso) - (Di giovedì 2 gennaio 2020) Alessandro Gnocchi Amadeus, il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, ha annunciato il cast dei cantanti in gara con una intervista a la Repubblica. Complimenti ai colleghi del quotidiano diretto da Carlo Verdelli. Uno scoop è uno scoop. Per Amadeus, invece, è facile prevedere un cammino complicato verso il palco del teatro Ariston. Infatti, non è sfuggito a nessuno, né alla Commissione di vigilanza né al Cda Rai, quanto la mossa di anticipare tutto a un quotidiano sia irrituale, se non peggio. In breve, ecco le critiche principali già pervenute ad Amadeus, via social o agenzia di stampa. Primo. I ventidue nomi dovevano essere rivelati, assieme ai titoli dei brani, il 6 gennaio all'interno della trasmissione I soliti ignoti condotta su Raiuno da... Amadeus. Secondo. Il Festival è la più importante produzione della Rai e non del Gruppo Gedi. Naturale che sia la ... Leggi la notizia su ilgiornale

Amadeus azzoppa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Amadeus azzoppa