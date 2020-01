Sky, parla Massimo Ugolini: “Morgan De Sanctis e Paolo Cannavaro tra i migliori del decennio del Napoli” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. Il tema: l’elezione dei migliori azzurri degli ultimi dieci anni del Napoli. “De Sanctis è legato ad un momento di crescita importante del Napoli ed ha avuto un grande rendimento, è stato un ruolo di svolta. Poi c’è Meret che è il più forte portiere della gestione De Laurentiis. Per la difesa Koulibaly, senza ombra di dubbio, anche se merita una menzione anche Paolo Cannavaro”. Morgan De Sanctis è stato il portiere della rinascita azzurra, protagonista ai tempi di Walter Mazzarri. Con lui il Napoli è tornato in Champions League e ha vinto la prima Coppa Italia dell’era attuale. Anche Paolo Cannavaro è stato un simbolo non indifferente, oltre che capitano. I valori della rosa di oggi, comunque, sono ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

