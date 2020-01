Saldi invernali 2020 | Ecco quando iniziano in tutte le regioni (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Al via i Saldi invernali 2020. Gli italiani sono pronti a spendere circa 140 euro a testa. Si parte da domani in Sicilia, Basilicata e Valle d’Aosta. Dal 4 gennaio sconti in tutte le altre regioni d’Italia Scatteranno nella giornata di domani i Saldi invernali 2020, che interessano oltre 15 milioni di famiglie e permettono … L'articolo Saldi invernali 2020 Ecco quando iniziano in tutte le regioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Corriere : Saldi invernali 2020: al via in tutta Italia tra il 2 e il 4 gennaio - zazoomnews : Saldi invernali 2020 tutte le date regione per regione: il calendario completo - #Saldi #invernali #tutte #regione - PerugiaToday : Saldi invernali 2020, il calendario completo: tutte le date regione per regione -