Lombardia, da oggi anche i gatti dovranno essere dotati di microchip sottopelle (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Da oggi tutti i gatti della Lombardia appena nati, neo adottati o neo comprati dovranno essere muniti di microchip sottopelle che consenta l'identificazione in tempi brevi, come già è previsto per i cani. Il 1 gennaio 2020 entra infatti in vigore il Piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria 2019-2023, che ha introdotto la novità che riguarda. Leggi la notizia su milano.fanpage

