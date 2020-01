Cristiano Malgioglio racconta: “Per me Capodanno in mezzo ai cani!” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Cristiano Malgioglio racconta il suo Capodanno con Maria Schneider e i cani Ognuno ha un Capodanno nel cuore in grado di farlo palpitare al sol ricordo. C’è chi ricorda un viaggio in particolare, chi in compagnia di un vecchio amore e chi con gli amici di infanzia, e poi c’è Cristiano Malgioglio che, sul settimanale DiPiù, ha raccontato il Capodanno speciale della sua vita. In compagnia della compianta Maria Schneider (protagonista insieme a Marlon Brando del capolavoro Ultimo tango a Parigi) se ne andarono in giro per Napoli proprio l’ultimo dell’anno. Visto che non avevano alcuna intenzione di stare in mezzo alla gente in uno dei classici cenoni di Capodanno, per le strade della città che ha dato i Natali a Totò e Massimo Troisi “incontrammo un cane e poi un altro ancora. Erano docili, proprio dei trovatelli”. Capodanno, Cristiano Malgioglio ... Leggi la notizia su lanostratv

satanargh : RT @PoliticaPerJedi: Non capisco perché fate tanto i radicalscìc e snobbate la trasmissione RAI del capodanno. Proprio quest'anno che ci s… - checco_2 : RT @PoliticaPerJedi: Non capisco perché fate tanto i radicalscìc e snobbate la trasmissione RAI del capodanno. Proprio quest'anno che ci s… - djocn : RT @yleniaindenial: Italy: inizio del 2020 con il medley di Cristiano Malgioglio. Resto del mondo: 2020 #lannocheverra -