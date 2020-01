Calano gli sbarchi, ma per i giornali siamo in piena crisi migratoria (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Carola Rackete, Matteo Salvini, Lampedusa, Libia, porti chiusi, Sea Watch. Non sono tante le parole che i mezzi d’informazione hanno usato nel 2019 per descrivere il fenomeno migratorio. Poche, ma ripetute, giorno dopo giorno, hanno contribuito a costruire quella che è oggi la narrazione dominante i Leggi la notizia su ilfoglio

Linkiesta : Due ministri: Di Maio e Catalfo. Un guru arrivato dagli Usa: Mimmo Parisi. 3,8 miliardi spesi nel reddito di cittad… - infoitcultura : La Porta dei Sogni, Mara Venier non convince: calano gli ascolti - pablo13461 : RT @gianni11959: MIGRANTI, CALANO GLI SBARCHI. OTTOBRE -56% RISPETTO A QUANDO C’ERA SALVINI -