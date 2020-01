American Hustle, su Netflix in streaming da oggi! (Di mercoledì 1 gennaio 2020) American Hustle arriva su Netflix dal 1 gennaio 2020: disponibile in streaming la pellicola di David O Russell con Jennifer Lawrence e Christian Bale! American Hustle arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo il particolare crime drama di David O Russell con un cast da urlo, da Jennifer Lawrence a Amy Adams, da Christian Bale a Bradley Cooper. Il film di David O. Russell racconta la storia di un brillante impostore, Irving Rosenfeld (interpretato da Christian Bale), che, insieme alla sua seducente e scaltra amante Sydney Prosser (Amy Adams), viene obbligato a collaborare con un agente dell'FBI fuori controllo, Richie DiMaso (Bradley Cooper). DiMaso li catapulta in un affascinante ma pericoloso mondo di faccendieri, intermediari del potere e ... Leggi la notizia su movieplayer

