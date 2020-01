2019 nero per i politici: indice di gradimento in calo per tutti, cresce solo la Meloni (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il 2019 dei politici. gradimento calato per tutti i protagonisti. L’unica in ascesa è Giorgia Meloni. Di Maio dimezza i giudizi positivi. ROMA – Il 2019 dei politici è stato all’insegna della perdita dei consensi. Secondo quanto precisato dal Corriere della Sera, gradimento calato per tutti i protagonisti del governo sia alla maggioranza che all’opposizione. Salvini e Di Maio hanno dimezzato il proprio appeal. L’unica a sorridere è stata Giorgia Meloni anche se si tratta, come sempre di numeri da ‘prendere con le molle’. Il 2019 dei politici, consensi in calo Il 2019 è ormai pronto ad andare in archivio. 365 giorni ricchi di colpi di scena per quanto riguarda la politica. L’anno si è aperto con la Lega e il M5s al governo e si chiude con la particolare alleanza tra grillini e il Pd. Ma in generale è stato un periodo non semplice ... Leggi la notizia su newsmondo

