Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen oggi: orario qualifiche, tv, streaming e programma (Di martedì 31 dicembre 2019) Si comincia quest’oggi con i primi salti di allenamento e con la serie di qualificazione a Garmisch-Partenkirchen (Germania), sede della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2020. I pretendenti alla vittoria finale del Torneo si daranno battaglia in un antipasto di quel che andrà in scena nella giornata di domani nella competizione vera e propria, con il leader Ryoyu Kobayashi a caccia di un’altra vittoria per allungare in classifica sui vari Stefan Kraft, Karl Geiger, Dawid Kubacki e Piotr Zyla. Le qualificazioni di Garmisch-Partenkirchen, al via quest’oggi a partire dalle ore 14.00, saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed in diretta streaming su Eurosport Player con OASport che vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta con aggiornamenti in tempo reale della competizione di mercoledì. Di seguito il programma completo della giornata odierna a ... Leggi la notizia su oasport

