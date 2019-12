Renault-Nissan - Ghosn lascia il Giappone e vola in Libano (Di martedì 31 dicembre 2019) La vicenda giudiziaria di Carlos Ghosn assume i contorni del giallo internazionale. L'ex plenipotenziario dell'Alleanza Renault-Nissan è riuscito a sorpresa a lasciare il Giappone per rifugiarsi in Libano. Per ora si sa ben poco di quanto avvenuto negli ultimi giorni e molti sono gli interrogativi: Ghosn è fuggito dal Giappone? O la sua partenza è il frutto di un accordo con le autorità giudiziarie nipponiche? Come è riuscito a eludere la ferrea vigilanza della polizia Giapponese e a non lasciare traccia dei suoi spostamenti? Le uniche certezze sono le parole dello stesso Ghosn rilasciate poco dopo il lancio di alcune indiscrezioni di stampa da parte dei media francesi dopo lo sbarco in Libano. Le dichiarazioni. "Ora - ha affermato l'ex numero uno della Renault e della Nissan - sono in Libano e non sarò più tenuto in ostaggio da un sistema giudiziario Giapponese fraudolento in ... Leggi la notizia su quattroruote

