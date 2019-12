Pianeti soffici come zucchero filato: Hubble ha “assaggiato” le loro atmosfere per comprenderne la composizione chimica (Di martedì 31 dicembre 2019) Al di fuori del Sistema Solare, esistono Pianeti soffici e leggeri come zucchero filato. Il telescopio spaziale Hubble, di Nasa e Agenzia Spaziale Europea (Esa), per la prima volta ha provato ad ‘assaggiare’ la loro atmosfera per scoprirne la composizione chimica. Si tratta di due giovani mondi alieni, chiamati Kepler-51 b e Kepler-51 d, a 2.400 anni luce di distanza dalla Terra. Lo studio, coordinato dall’Università del Colorado a Boulder, è riportato sul sito arXiv in attesa della pubblicazione ufficiale su The Astronomical Journal. Le osservazioni di Hubble hanno permesso innanzitutto di confermare l’esistenza di questa rara classe di Pianeti soffici, di cui ad oggi si conoscono poco più di 10 esemplari. Quelli del sistema planetario Kepler-51, in particolare, sono grandi come Giove sebbene quasi 100 volte più leggeri. Le nuove stime, raffinate rispetto ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

