Perugia, i compagni di scuola denunciano i bulli (Di martedì 31 dicembre 2019) Avevano preso di mira un compagno di scuola, ma gli altri compagni li hanno denunciati. La squadra mobile di Perugia ha arrestato due minorenni, autori di gravi atti di bullismo. La vittima era un compagno di scuola sottoposto a continue e abituali violenze psicologiche e fisiche. Lo offendevano, lo picchiavano, gli davano pugni sulla schiena e gli spegnevano sigarette sul collo. «Ma come parli?». «Ma come ti vesti?». Poi gli agguati in bagno e le botte. Per lui la scuola era diventata un incubo: non si spostava fra le classi, non andava in bagno e in corridoio, aveva crisi di pianto. Lui, 17 anni, non ne aveva parlato, per vergogna, nemmeno con i genitori. Sono stati i compagni di classe, dopo mesi di maltrattamenti, a reagire. Hanno sottoscritto un esposto, lo ha controfirmato una professoressa, lo hanno inviato alla Direzione scolastica e lo ha trasmesso alla Questura di Perugia, che ... Leggi la notizia su vanityfair

