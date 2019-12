Mercato Bologna, Saputo punta Barrow e Roger Ibanez (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Bologna è pronto a tornare sul Mercato e Joe Saputo ha messo nel mirino due giovani dell’Atalanta: Musa Barrow e Ibanez Joe Saputo ha le idee chiare per rinforzare la rosa del Bologna: il presidente dei felsinei non vorrebbe spendere grandi cifre e starebbe pensando di acquistare soltanto giocatori in prestito. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Bologna avrebbe messo gli occhi su Musa Barrow e Roger Ibanez da Silva, entrambi dell’Atalanta e con pochi minuti accumulati nella formazione di Gasperini. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

