**Iv: Renzi, ‘nonostante referendum perso un decennio eccezionale’** (Di martedì 31 dicembre 2019) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Sono stati 10 anni incredibili per me e per noi. Ho fatto il sindaco della città più bella del mondo. Sono stato per tre anni il premier di un governo che ha riportato la crescita abbassando le tasse e aumentando i diritti e ora ho la grande gioia di condividere con voi una scommessa esaltante come la nascita di una casa nuova: Italia viva. Certo: se il referendum del dicembre 2016 fosse passato oggi avremmo più stabilità, più crescita e governi senza inciuci. Ma il rammarico per quella sconfitta non cancella la straordinarietà di un decennio eccezionale”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews. L'articolo **Iv: Renzi, ‘nonostante referendum perso un decennio eccezionale’** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

FlaPanella : @ValeriaChoosy Intanto scusa ma te lo devi dire: questa attenzione continua a quello che fa IV e Renzi, boh...ma se… - FlaPanella : @ValeriaChoosy ??e cmq su a IV parla Renzi, Marattin, Nobili e BELLANOVA che non mi sembra poco per un movimento app… - infoitinterno : Iv: Renzi, 'Salvini su famiglia mente sapendo di mentire' -