Il Salvini che verrà (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Salvini che verrà? Senza bisogno di far caso ai suoi passaggi in televisione, come raccontava un brano ormai antologico, è quasi certo che il nuovo anno porterà, appunto, una trasformazione nei modi e forse anche nella cifra espressiva generale del “Capitano”; s’intende che tutti quanti stiamo già aspettando che genere di mutazione sarà. Forse anche lo stesso diretto interessato, convinto di avere certamente sbagliato mira e mire, forse anche “outfit”, come pronunciano i parcheggiatori di corso Como a Milano alla vista dei vip.Una trasformazione che presumibilmente prescinde perfino dalla dichiarata riformulazione geopolitica di una Lega pronta a mostrarsi in formato nazionale, Salvini come frontman unico, garantito. Resta tuttavia da chiedersi se l’icona dell’uomo con cotta e scudo che innalza la spada, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

matteosalvinimi : #Salvini: Non vedo l'ora che arrivi questo #26gennaio: per la prima volta in Emilia-Romagna la partita è aperta. So… - ricpuglisi : Ma ve lo immaginate un sovranista al @Quirinale che avalla i decreti legge del governo Salvini/Borghi per uscire dall'euro in un weekend? - fattoquotidiano : TELE-SALVINI L’Autorità avvia una pratica sulla presenza in tv del leghista: “Sempre il più presente sia da ministr… -