Capodanno, ad Auckland in Nuova Zelanda è già arrivato il 2020: i festeggiamenti in giro per il mondo (Di martedì 31 dicembre 2019) Mentre in Italia fervono i preparativi per il cenone della vigilia di Capodanno e la notte di San Silvestro, in alcuni Paesi sono già iniziati i festeggiamenti per il 2020. I primi a salutare il nuovo anno sono stati gli abitanti di alcune piccole isole del Pacifico, le Christmas Island, dove passa la linea internazionale del cambiamento di data, tracciato immaginario istituito nel 1884, che hanno detto addio al 2019 14 ore prima che in Italia. Tra i tanti luoghi del mondo che, uno dopo l’altro, salutano il 2020 prima di noi c’è Auckland in Nuova Zelanda, che è la prima grande città a dare il benvenuto al nuovo anno stappando le bottiglie ben 13 ore prima di quando la festa scatterà in Italia. Poi tocca a Sydney (11 ore prima) dove, come tradizione, è atteso un mega spettacolo pirotecnico nella baia dell’Opera. Una manifestazione che quest’anno è stata contestata da molti ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

