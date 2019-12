Ufficiale, Mandzukic lascia la Juventus: il saluto bianconero è da brividi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Mancava solo l’ufficialità, Mandzukic lascia la Juventus per trasferirsi in Qatar. Addio commovente da parte del club bianconero: “Quattro stagioni vissute da protagonista, con tanti gol bellissimi e decisivi. Mario Mandzukic, che saluta la Juventus per continuare la sua avventura in Qatar, all’Al-Duhail, è stato un giocatore importantissimo nel suo quadriennio bianconero, contribuendo non poco alla costruzione dei numerosi successi della Juve. L’attaccante croato lascia la Juventus dopo aver messo in bacheca 9 trofei: 4 Scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. E in ogni singola coppa alzata al cielo c’è stato il suo marchio, mettendo dentro un pallone oppure sgomitando nelle diverse avversarie per liberare spazi per i compagni. Super Mario ha indossato con orgoglio, carisma e senso di appartenenza in 162 occasioni la nostra maglia, segnando 44 reti: 31 ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

