“Tutto deciso, è lei!”. Grande Fratello Vip, confermato l’ottavo nome. E si farà notare (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una concorrente speciale per questa nuove edizione del Grande Fratello Vip. Bellissima e siciliana, con le tipiche curve mediterranee e un sorriso solare. Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di Ciao Darwin, è una delle showgirl italiane più conosciute. Nata l’8 gennaio 1995 sotto il segno del Capricorno, in più d’una occasione è finita al centro del gossip per le sue storie d’amore. Non poteva che essere confermata, all’interno della casa più spiata d’Italia. Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Matteo Gentili, tronca la sua relazione in vista della sua partenza per l’Honduras, partecipando così all’Isola dei Famosi. Poi incontra Francesco Monte, storico ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Ama i gatti e la moda e non si è mai tirata indietro da una vita molto social. Il suo profilo Instagram è frequentatissimo e benedetta fa di tutto per aggiornare i suoi follower. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

