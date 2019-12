The Last of Us e Resident Evil 2 si incontrano in una fantastica mod

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Theof Us non rappresenta solo uno dei titoli più amati dell'intera scuderia di casa Sony, ma anche uno dei più apprezzati nell'intera storia del videoludo. Approdato per la prima volta su PlayStation 3, il survival horror targato Naughty Dog ha poi graziato i più potenti chip di PlayStation 4 con una Remaster dal comparto tecnico migliorato, in cui (ri)vivere le disavventure post apocalittiche di Joel ed Ellie, chiamati a sopravvivere in un mondo ormai devastato dalla pandemia. Una "favola" a tinte oscure - e rosso sangue! - che tornerà sulla console di ultima generazione giapponese il prossimo mese di maggio, quando il sequel diretto sarà finalmente disponibile sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo. E se è vero che Theof Us Part 2 è attesissimo da tutti i possessori di PS4 - così come da chi è interessato all'acquisto futuro di una PlayStation 5, del ...

