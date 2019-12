Salvini sul passato, presente e futuro “Di Maio un voltafaccia, Conte uno schizofrenico, il mio futuro? Sto studiando da Premier” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Matteo Salvini ha rilasciato una lunga intervista a Libero Quotidiano nella quale parla dell’anno che sta terminando e della sua esperienza di governo e inoltre dei suoi progetti futuri. Il leader della Lega ha parlato del Premier Giuseppe Conte in termine non certamente lusinghieri. Secondo Matteo Salvini il premier “E’ schizofrenico. Pensa di fare i dispetti a me, invece fa il male dell’Italia”. Per quanto riguarda il suo futuro, l’ex ministro degli Interni, dice che lo deciderà gli italiani e che però lui sta studiando da Premier. Inoltre il leader del Carroccio sottolinea come questo periodo all’opposizione gli è servito molto. Poi parla ance del futuro della politica italianae delle prossime elezioni regionali che si svolgeranno in Emilia Romagna e Calabria. Secondo Matteo Salvini le prossime elezioni regionali decreteranno la fine del Movimento Cinque Stelle che ... Leggi la notizia su baritalianews

