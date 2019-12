“Renzi è pronto a salvare Salvini dal processo sulla nave Gregoretti” | il retroscena

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Telefonate tra Renzi e, pressing sull’ex premier affinché salvi il leader della Lega dalsul caso Gregoretti: è quanto riporta Il Fatto Quotidiano in un. Secondo il giornale diretto da Marco Travaglio, a fare pressioni sul leader di Italia Viva sarebbe soprattutto Denis Verdini: “Denis ha sicuramente parlato con Renzi, facendogli notare che anche per la Gregoretti,si è mosso nel solco della politica dei migranti perseguita dal Conte I”, scrive Il Fatto. Sarebbero intensi i contatti anche tra gli stessi Renzi e. Ma perché tutto questo? Il motivo è semplice. Il 20 gennaio prossimo la Giunta del Senato voterà sull’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno. Se dovesse prevalere la linea del sì al, dovrebbe poi pronunciarsi l’aula del Senato. Al momento Italia Viva ...

G_bill8 : @CarloCalenda @GiuseppeConteIT Con autostrade é pronto a riprodurre il modello ilva (faccio una cazzata populista p… - ApriGli_Occhi : RT @Andyesti: @erretti42 @ApriGli_Occhi @gio_c75 Si è dimesso per 1 mld. Ne pretendeva 3, ne ha avuto 2 Se non ci fosse sotto qualcos'altro… - MariaAversano1 : RT @Andyesti: @erretti42 @ApriGli_Occhi @gio_c75 Si è dimesso per 1 mld. Ne pretendeva 3, ne ha avuto 2 Se non ci fosse sotto qualcos'altro… -