Lega | Mattarella fischiato al comizio La reazione di Salvini – VIDEO

Sergio Mattarella fischiato a un comizio della Lega a Bergamo. Insulti al presidente della Repubblica. E Salvini reagisce così "Mi raccomando la sera del 31 tutti ad ascoltare il discorso del capo dello Stato". Da questa osservazione di Matteo Salvini nel corso di un comizio della Lega a Bergamo è nata la contestazione contro il presidente della Repubblica.

