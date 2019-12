Le pagine più visitate su Wikipedia nel 2019

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 30 dicembre 2019) La pagina del film Avengers: Endgame è stata la voce più ricercata suin lingua inglese nel: a rivelarlo è la stessa enciclopedia libera digitale che, in vista della fine dell’anno, ha pubblicato su Wikimedia la lista dellepiùdai suoi utenti nell’anno appena trascorso. Nell’arco dei 365 giorni trascorsi, più di 264 miliardi di utenti hanno visitato l’enciclopedia digitale online, facendo registrare un aumento del 5,29% rispetto alle visite del 2018. Secondo i dati che analizzano le visite alledi, ilè stato un anno nel quale gli utenti hanno effettuato ricerche prediligendo argomenti affini a film e serie tv. Sono infatti 16 le voci, tra le prime 25 della classifica, a riguardare argomenti relativi a grande e piccolo schermo, 5 delle quali sono direttamente collegate ai cinecomics (tra i quali spiccano i 3 film della Marvel usciti ...

