La nave della Rackete è in mare L' ong torna già a sfidare l' Italia

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Mauro Indelicato Dopo il dissequestro dei giorni scorsi, adesso dall'ong Sea Watch hanno annunciato il via ad una nuova missione nel Mediterraneo con laprotagonista dello speronamentomotovedettaGuardia di Finanza a Lampedusa nello scorso mese di luglio La Sea Watch 3 èta ufficialmente in missione nel Mediterraneo. Ad annunciarlo sono gli stessi membri dell’ong tedesca, i quali su Twitter hanno dichiarato di essere salpati da Licata. Laera ancorata nel portocittadina siciliana dallo scorso mese di luglio, quando la Sea Watch si è resa protagonista di uno degli eventi di cronaca più importanti e clamorosi di questo 2019. Era il 1 luglio infatti quando, all’imbocco del porto di Lampedusa, l’equipaggioSea Watch 3 guidato da Carolaha deciso di forzare il blocco imposto dal ministero dell’interno, in quel momento guidato ...

Stoico26356790 : RT @croalxbis: PREMETTO CHE NON VOGLIO FARE NESSUNA POLEMICA MA UNA CONSTATAZIONE ,È CHE STAMATTINA GUARDANDO IL TG DELLA RAI UN SERVIZIO P… - Pietro59359863 : RT @mat_brandi: Con #RulaJebreal, perfetta radical-chic a cui fa schifo l'Italia (ma non i suoi soldi), sarà ancora un #Sanremo all'insegna… - infoitestero : Giappone, il mistero della nave fantasma: «All'interno scheletri e teschi senza corpo». Secondo caso in un mese -