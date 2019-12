Dakar 2020 | la nuova sfida di Fernando Alonso Vittoria ai confini dell’utopia | ma

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) La 42esima edizione dellascatterà il 5 gennaio con un protagonista assoluto. L’ex bicampione iridato della F1ha deciso di tentare l’ennesimadella carriera e, dopo la 500 Miglia di Indianapolis e la 24 Ore di Le Mans, proverà a cimentarsi anche nella famosa competizione motoristica che da quest’anno si sposta in Arabia Saudita. E sarà proprio a Jedda che i 572 piloti cominceranno il percorso che si snoda attraverso 7.856 km divisi in 12 tappe in direzione di Riyadh dove la manifestazione vedrà il suo capitolo conclusivo.sostituirà dunque il francese e nove volte campione del mondo Rally Sebastien Loeb come star principale di questa edizione e sarà al via con il team Toyota su una Hilux. Ma quali sono le reali prospettive per il trentottenne di Oviedo? Inutile ribadire quanto lasia un’esperienza durissima anche per i più ...

dakarbot : RT @zazoomnews: Dakar 2020: programma orari e tv. Il calendario e le tappe - #Dakar #2020: #programma #orari - zazoomnews : Dakar 2020: programma orari e tv. Il calendario e le tappe - #Dakar #2020: #programma #orari - dakarbot : RT @zazoomblog: Dakar 2020: programma orari e tv. Il calendario e le tappe - #Dakar #2020: #programma #orari -