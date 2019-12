Corbo: “Napoli con difetti di costruzione: regge con il Liverpool e si ferma con le ultime di A” (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’editoriale di Antonio Corbo su La Repubblica Antonio Corbo, nel suo editoriale sul quotidiano La Repubblica, ha parlato del Napoli. Ecco quantosi legge: “Il calcio offre al Napoli solo un mese per farsi perdonare gli errori commessi nei primi sei. Da luglio si è lasciato cadere in un incauto ottimismo. Credeva di essere predestinato a un ruolo: l’eterno secondo della Juve”. Corbo parla di sostanziali errori di mercato e scrive così – “… C’erano però dei vizi nella struttura. Mancava un mediana davanti alla difesa; pochi quattro centrocampisti per tre ruoli; la conferma di Ghoulam al buio. Un’auto con difetti di costruzione può correre anche a 200 orari, ma per pochi km: presto torna in officina. Come il Napoli che ha retto bene persino con il Liverpool ma si è fermato spesso con alcune delle ultime di A”. PER ... Leggi la notizia su forzazzurri

