Automobile sbanda e si ribalta | paura per la conducente

Benevento – paura questa mattina in via Calandra. Una Fiat Cinquecento guidata da una donna ha prima sbandato poi si è ribaltata su un lato. Fortunatamente solo tanta paura per la conducente. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Benevento.

