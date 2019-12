Madonna e Guy Ritchie si scontrano in tribunale per la custodia del figlio David

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di domenica 29 dicembre 2019) Trae Guyè di nuovo guerra. La cantante e il regista si sono trovati a scontrarsi inper l'affidamento dei figli, stavolta si tratta del più piccolo,che hanno adottato insieme nel 2005. La pop star avrebbe evitato all'ex marito di incontrare il, motivo per cui è stata citata inpoco prima di Natale.

