L’eruzione del vulcano

Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 29 dicembre 2019) Jesse Langford, 19 anni, ha subito ustioni nel 90% del suo corpo nel disastro di White Island, l’eruzione di unin Nuova Zelanda. Rimasto ricoverato all’ospedale di Sydney in coma per un lungo periodo, quando si è svegliato ha dovuto affrontare la dura realtà di aver perso tutta la sua famiglia durante l’eruzione. Kristine, 45 anni, e Anthony, 51 anni, i genitori di Jesse, sono morti nell’eruzione del. Sua sorella Winona, 17 anni, è scomparsa. Si presume che anche lei abbia perso la vita. Secondo le autorità, il corpo di Winona potrebbe essere stato trascinato in mare e non saranno in grado di localizzarlo. Manca anche Hayden Marshall-Inman, una guida turistica di 40 anni. La famiglia stava visitando White Island, a 50 chilometri dalla Nuova Zelanda, durante un’escursione dalla crociera Ovation of The Seas. Attraverso una dichiarazione, i ...

pinogramoglia : L'ERUZIONE DEL VESUVIO QUESTA MATTIA - Lorenzo51824012 : @volonellaluce Sei vegente allora dimmi l ora il giorno il mese in cui ci sará l eruzione del Vesuvio - gioggsan : Nonostante ciò, tra le predizioni del 2020 di Nikki risultano ancora sia l'attacco terroristico a #Nizza (#Nice06),… -