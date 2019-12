Ho dormito con uno spacciatore quando ho conosciuto mia moglie Le

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Carlo Lanna Rivelazioni senza precedenti quelli di Robbie Williams che in un'intervista compie un bilancio della sua vita da artista, raccontando anche del primo incontro la sua attualeÉ la star indiscussa della musica pop. È un divo intramontabile, dissipato, fuori dagli schemi e capace di far emozionare il pubblico con le sue canzoni. A 45 anni per Robbie Williams è giunto il momento di fare un bilancio della sua vita, e lo fa in un’intervista che di recente è stata pubblicata sul Mirror, in cui affronta i particolari più spinosi della sua vita. Non ha peli sulla lingua dato che racconta delle sue dipendenze da droga e alcol, del periodo in cui è stato il bello e dannato dei Take That, senza dimenticare le sue prese di petto e l’amore che ha per Ayda Field. Lei è la compagna di vita di Robbie Williams, l’unica che è stata capace di mettere in riga il celebre ...

