Benedetta Rossi propone la creme brulèe in tre varianti

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di domenica 29 dicembre 2019) Come sempre le ricette disono golose, facili e veloci da preparare e questa volta da Fatto in casa per voi c’è la ricetta della cremain ben tre versioni. Ce n’è davvero per tutti i gusti,ha pensato a chi adora il cioccolato fondente, chi vuole la versione classica con lo zucchero di canna caramellato e chi invece preferisce gli amaretti. Coccoliamo i nostri ospiti o la nostra famiglia con questo dolce che non può mancare in questo periodo freddo. Non perdete come sempre le ricette Fatto in casa per voi, le deliziose ricette di. FATTO IN CASA PER VOI LA RICETTA DELLEBRULEE DIIngredientidi: 250 ml panna fresca, 150 ml latte, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, 4 tuorli, 50 g zucchero – zucchero di canna, amaretti, cioccolato fondente PreparazioneFatto in ...

matte051 : Ho appena visto Benedetta Rossi fare le Olive all’ascolana, dei fiori di zucca fritti e le Crescentine. Ho lo stom… - Giampanet : @unuomopop Ogni volta che Benedetta Rossi fa un dolce Luca Montersino tenta il suicidio. - RistoriAmo : RT @zazoomnews: Ricette Benedetta Rossi: per le feste facciamo la cheesecake al torrone - #Ricette #Benedetta #Rossi: #feste https://t.co… -