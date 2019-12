Tennis, il 2020 di Matteo Berrettini: l’anno delle ambizioni e delle difficoltà (Di sabato 28 dicembre 2019) Matteo Berrettini e il 2020: l’anno delle ambizioni e delle difficoltà. La stagione del romano avrà inizio dagli Australian Open. Dal 20 gennaio vi sarà subito un inizio molto impegnativo per il romano che, per via di un piccolo problema muscolare agli addominali, ha preferito non partecipare all’ATP Cup 2020 e quindi essere a Melbourne per il primo Slam dell’anno. Un anno nel quale gli obiettivi sono quelli di continuare il proprio percorso di crescita. Il 2019 di Berrettini è stato a dir poco straordinario: l’ascesa che l’ha portato da over-50 nel ranking a top-10 (n.8) è stata incredibile. Nessuno mai, neanche lui, avrebbe potuto immaginare di terminare la sua annata con riscontri del genere. Riscontri importanti, suggellati dagli ottavi di finale raggiunti a Wimbledon, le semifinali allo US Open e al Masters 1000 di Shanghai, senza dimenticare la ... Leggi la notizia su oasport

