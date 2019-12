Sci alpino | numeri ed emozioni per l’Italia | riferimento del Circo Bianco

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) E’ un sabato dolce quello di sciitaliano. A Bormio (Italia) e a Lienz (Austria) il bottino di vittorie e di podi in Coppa del Mondo si è rimpinguato e iparlano chiaro: 5 vittorie, 6 secondi posti e 2 terzi posti (13 podi). La Nazionale azzurra dopo 24 gare di Coppa del Mondo è ilper i centri, a precedere gli Stati Uniti (4), la Norvegia e l’Austria (3) e per le top-3 con lo stesso riscontro della Svizzera (13) e davanti all’Austria (12). Statistiche non certo snocciolate a caso nelle quali al maschile si è con 2 vittorie, 2 secondi posti e 2 terzi posti, mentre al femminile si è con tre vittorie, 4 secondi posti e 1 terzo posto. E’ stata la giornata di Dominik Paris. Per l’atleta della Val d’Ultimo la conferma che sulla Stelvio è questione di feeling. “Domme”, sulle nevi altoatesine”, ha trionfato per la ...

