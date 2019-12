Per Margiotta | dopo il caso Fioramonti serve un dibattito serio al governo

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 28 dicembre 2019) "Serve un, coraggioso, che definisca una visione comune su alcuni temi centrali della società italiana, argomenti che suscitino l'entusiasmo dei cittadini. Ma andando al cuore delle questioni urgenti, senza tatticismi". Secondo Salvatore, sottosegretario dem al Mit, il ministero dei trasporti,le dimissioni di Fioramonti serve un cambio di passo, perché "i governi non vivono a tutti i costi" dichiara in un colloquio con il Foglio. I tempi sono brevi, "a gennaio o mai più", fissa i tempi il sottosegretario. E, per stare al merito dei problemi, aggiunge di non credere "che la soluzione sia mettere più stato nell'economia, come ha affermato il ministro Gualtieri". Tema piuttosto delicato quello dello statalismo, cheaffronta allargando le braccia non appena legge la nota del capo politico e ministro degli Esteri dei 5Stelle, Luigi Di Maio, ...

a_margiotta : RT @GoodMorningIT: È un giorno speciale per @GoodMorningIT: possiamo finalmente presentare il nostro libro sul 2020: 'L'anno che verrà' ????… - amztvispillo : RT @GMancarelli: Agenzia lavoratori portuali prorogata.Nuove risorse garantire per reddito lavoratori.Impegno durante festa Unita Taranto.G… - s_margiotta : RT @GMancarelli: Agenzia lavoratori portuali prorogata.Nuove risorse garantire per reddito lavoratori.Impegno durante festa Unita Taranto.G… -