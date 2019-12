Paura nel bresciano | un treno si scontra contro auto | e si ferma la linea

Leggi la notizia su meteoweek

(Di sabato 28 dicembre 2019) Unsi abbatte su unal passaggio a livello. E’ successo a Rezzato, nel. Ripercussioni sul traffico ferroviario. Un forte spavento, tantama per fortuna nessun ferito in un incidente tra une una Rezzato, in provincia di Brescia. Leggi anche -> Livorno, ancora un cadavere nella ex … L'articolonel: unsi, e silaproviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : Incidente stradale, treno contro auto: paura nel Bresciano - HuffPostItalia : 'Credo nel mio lavoro ma ho paura'. Gratteri e le minacce di morte della 'ndrangheta - espressonline : Esclusivo - Parla Rui Pinto, da nove mesi in carcere dopo aver svelato il malaffare nel mondo del calcio. Dall'evas… -