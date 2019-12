44you : RT @SilviaGuessWhat: #PoliticsForDummies Grazie a #Conte circa 130 migranti sono andati in aereo in Germania per la redistribuzione. Non h… - TelevideoRai101 : Migranti:Conte: risultati senza clamori - SilviaGuessWhat : #PoliticsForDummies Grazie a #Conte circa 130 migranti sono andati in aereo in Germania per la redistribuzione. No… -

Il tema dell'immigrazione "è uscito dai radar. Otteniamo", con meno sbarchi e più ricollocamenti, dice il premier, in conferenza stampa. "I nostri porti non sono mai stati chiusi", aggiunge alludendo alla precedente gestione Salvini. Sul caso della Gregoretti "sto facendo verifiche sulle e-mail" per "esaminare il ruolo che ho avuto. Se troverò un frammento di un mio intervento,lo dirò" Nel precedente governo, "c'è stata una certa propaganda politica","lo spread è salito non per le mie dichiarazioni".(Di sabato 28 dicembre 2019)