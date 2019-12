L’ambulanza arriva dopo sei ore

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 28 dicembre 2019) La rapida attenzione dei servizi di ambulanza è decisiva per salvare la vita delle persone in condizioni pericolose o incidenti. Ma non è successo a una madre nel Regno Unito che ha dovuto aspettare sei ore per essere curata, il giorno successivo la fine è stata tragica. Donna Gilby è una donna di 47 anni che vive in Galles, nel Regno Unito. Un giorno, mentre scendeva dal veicolo, ebbe un lieve inciampo, il pavimento era bagnato, scivolò e cadde a terra. L’incidente è avvenuto alle otto circa del mattino, aveva appena lasciato la sua casa situata a Cwmaman, con la caduta fratturata si fratturò la caviglia. Quando i suoi vicini la videro, si avvicinarono per aiutarla, la coprirono con delle coperte e chiamarono la famiglia e il servizio medico di emergenza. La forte caduta generò immediatamente un grande dolore alla schiena e non riusciva nemmeno a muoversi. Era prostrata sul ...

pensieri_lenti : Ho cazziato la figlia dei vicini di casa novantenni, da tempo bisognosi di assistenza, lasciati soli a morire di fa… - FuoriRegole : @_valegenni Tu sei fortunata sei già in ospedale, se mi piglia a me prima che arriva l'ambulanza so morto - giugrfl : RT @l_patrizia: Nonna della mia amica ha una emorragia esterna. Arriva al pronto soccorso (dopo diverse insistenze con il personale dell'am… -