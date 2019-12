Funerali di Gaia e Camilla: l’addio tra gli applausi sulle note di Jovanotti e Tiziano Ferro (Di sabato 28 dicembre 2019) Le bare bianche di Gaia e Camilla sono uscite dalla chiesa tra lacrime e applausi di decine di persone tra parenti,a amici e conoscenti, sulle note di “A te” di Jovanotti e “Ti voglio bene” di Tiziano Ferro, al termine dei Funerali per l’ultimo saluto alle due sedicenni investite a Corso Francia. I genitori di Gaia: “Rispettate il nostro dolore”. Lacrime e applausi hanno concluso i Funerali di Gaia e Camilla, le due sedicenni investite nella notte tra il 21 e 22 dicembre in Corso Francia a Roma. Terminata la Messa, nell’aria hanno risuonato “A Te” di Jovanotti e “Ti voglio bene” di Tiziano Ferro, che hanno accompagnato le bare bianche in uscita dalla chiesa, l’ultimo saluto di amici, parenti e compagni di classe. In tantissimi si sono radunati stamattina fuori e dentro alla parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore in via Flaminia Vecchia. ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

