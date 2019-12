Aereo passeggeri in avaria dopo il decollo | si schianta ed esplode | cinque morti | un

Leggi la notizia su newnotizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) E’ divittime il bilancio dell’incidenteavvenuto a Lafayette. Una persona è sopravvissuta, seppur gravemente ferita. I dettagli Un altro disastro. Sonole vittime accertate dello schianto di un piccolo velivolo avvenuto nei pressi dell’aeroporto regionale di Lafayette, nello stato americano della Louisiana. La conferma è arrivata dal capo dei pompieri … L'articoloinil, sied, un sopravvissuto NewNotizie.it.

