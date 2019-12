Un nuovo addio in NCIS 17? Un personaggio principale verso una nuova carriera

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dopo aver salutato Ziva David, Tony DiNozzo ed Abby Sciuto negli ultimi anni,17 potrebbe preparare il terreno ad un altro. A destare il sospetto di una potenziale uscita di scena entro la diciassettesima stagione attualmente in corso negli Stati Uniti è il colpo di scena che ha riguardato ildi Bishop. L'ex agente dell'NSA, ora nella squadra dell', potrebbe intraprendere unpercorso professionale, come suggerisce l'ultimo episodio di17 trasmesso da CBS prima della pausa per le feste natalizie, il decimo della diciassettesima stagione dal titolo Il Polo Nord. Nel finale invernale che ha visto il ritorno in scena di Ziva David e nuove rivelazioni sul suo passato, Bishop incontra Odette Malone, l'ex agente della CIA che ha custodito l'ufficio segreto della rediviva David.la fine dell'episodio, racconta a Bishop di aver aiutato Ziva a ...

