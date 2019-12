Ultime notizie Ultim' ora oggi Palermo | 47enne ucciso a colpi d' arma da fuoco

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di venerdì 27 dicembre 2019)'ora: un uomo di 47 anni è morto dopo essere statod'dain strada, 27 dicembre 2019,

OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - CorriereCitta : Roma. A 15 anni svaligia un appartamento e si porta via la cassaforte a muro - Calab_Magnifica : Scoperti 80 “furbetti” del Reddito di Cittadinanza -