Toh | vince un coreano Risorge Woody Allen e Clint non delude mai

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Maurizio Acerbi Tra i dieci film più connti dell'anno anche «C'era una volta a... Hollywood» e «Il traditore» 1. PARASITE Un film sudal primo posto della classifica? Ebbene, sì, perché la parabola sulla guerra di classe raccontata da Bong Joon-ho è merce rara al giorno d'oggi. Un film che ti sorprende scena dopo scena, grazie a una delle migliori sceneggiature scritte in questi ultimi dieci anni. Una pellicola che cambia continuamente timbro, mantenendo il suo perfetto equilibrio. Medaglia d'oro. 2. IL CORRIERE THE MULE Grandissimo Eastwood che immortala, commuovendo, la storia di un floricoltore anziano, divenuto, per denaro, corriere di un cartello di narcotrafficanti. Facendo sorridere e dando un calcio al politically correct dei democratici che, difatti, lo hanno escluso dai premi Oscar. Fregatene. 3. STORIA DI UN MATRIMONIO Netflix confeziona un ...

