Sci alpino | startlist e pettorali partenza Discesa Bormio 2019 | programma | orari e tv 28

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sabato 28 dicembre si correrà la secondalibera maschile di, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di sci. Sulla mitica Stelvio si correrà il secondo atto dopo quello di ieri che recuperava la tappa della Val Gardena, si preannuncia grande spettacolo e una lotta serratissima per la vittoria. Dominik Paris andrà a caccia del pokerissimo su questa pista e punta a balzare in testa alla classifica generale, l’altoatesino scenderà col pettorale numero 9 ed è pronto alla sfida con tutti gli altri big: gli austriaci Max Franz, Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer, lo svizzero Beat Feuz, i norvegesi Aleksander Kilde e Kjetil Jansrud. Di seguito lacon tutti ididel gigante femminile di Lienz, ildettagliato con glidi tutte le gare di questa prova della Coppa del Mondo-2020 di sciche sarà trasmessa in ...

chetempochefa : Complimenti a Dominik #Paris per la quarta vittoria nella discesa libera di #Bormio e per essere sul podio degli it… - _Carabinieri_ : Sci Alpino, Coppa del Mondo. A #Bormio (SO), nella specialità discesa libera, splendida vittoria del Car. Sc. Domin… - Eurosport_IT : Finalmente! Elena #Fanchini torna sugli sci a un anno dal cancro... Elena sei una forza!!! ??????? -