Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Beforeè il titolo dell'album di, un assaggio della nuova musica che rilascerà prossimamente. Il progetto infatti va considerato come un album che mette ordine nel presente di. All'interno brani sui quali ha lavorato negli scorsi anni, che anticipano quelli ancora in fase di lavorazione. In conclusione di un anno straordinario,rilascia Beforee annuncia un concerto che dai Magazzini Generali si è già spostato al Fabrique di Milano. In Beforeci sono pezzi già editi e prodotti da Yanomi, oltre a nuovi brani. Lo abbiamo incontrato! amazon box= "B0822XJ2Y9"conIl tuo nuovo singolo è Il Giro Del Mondo con un video ufficiale ispirato ad Ariana. Da dove nasce questa idea?Da un annetto cerchiamo di fare sempre di realizzare video particolari, ci siamo ispirato agli Ok Go come format, sono un ...

OptiMagazine : OM intervista Alfa: “Before Wanderlust è un guardarsi indietro prima del grande salto” - Diregiovani : La voglia di scoprire il mondo, la musica fatta in cameretta e non solo. Guarda l'intervista ad #Alfa ?? -