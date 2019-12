Nigeria | giustiziati 11 cristiani | l’orrore in un video sul web

Leggi la notizia su viagginews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Choc insenza alcuna pietà 11, l’orrore sul web, pubblicatoche mostra la carneficina e le rivendicazioni. Il gruppo dello Stato islamico ha pubblicato unin cui si afferma che mostra l’uccisione di 11in. La notizia è riportata dai principali media internazionali, tra cui la BBC. In … L'articolo11, l’orrore in unsul web è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

monicapalermo14 : RT @blogsicilia: Strage di cristiani a Natale: 11 giustiziati da Isis in Nigeria - - imarkez : RT @blogsicilia: Strage di cristiani a Natale: 11 giustiziati da Isis in Nigeria - - RetweetPalermo : RT @blogsicilia: Strage di cristiani a Natale: 11 giustiziati da Isis in Nigeria - -