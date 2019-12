Minorenne va in coma etilico durante una festa | gli amici invece di soccorrerlo lo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un giovane di 17 anni è finito indopo aver abusato di alcoliciunaorganizzata da alcuniin una villa. Il ragazzo è ora fuori pericolo e si trova a casa con i genitori. I fatti sono avvenuti in un comune dell’Appennino modenese nella notte della vigilia di Natale. Gliche concentrarsi sui soccorsi, hanno ripreso ilcon il telefonino, mentre si trovava a terra e hanno inviato il video su WhatsApp ad altri coetanei. La notizia, raccontata da “Il Resto del Carlino” è stata confermata da fonti investigative. Sull’episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri delndo provinciale di Modena che sono al lavoro per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto riportato dal quotidiano, ad organizzare lasarebbe stato un ragazzo maggiorenne che avrebbe fatto pagare una decina di euro ...

infoitinterno : Gara a pagamento a chi beve di più, poi filmano coi telefonini l'amico minorenne in coma etilico - mrzchm : RT @magicaGrmente22: I giovani servono per gli affari. Guai a fare informazione e prevenzione. Sia mai che capiscano. Nel Modenese. Gara… - leone52641 : RT @magicaGrmente22: I giovani servono per gli affari. Guai a fare informazione e prevenzione. Sia mai che capiscano. Nel Modenese. Gara… -