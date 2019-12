Lady Alba manda in delirio i follower sui social

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Marco Gentile Romarey Ventura è la sexy compagna di Jordi, terzino del Barcellona. La spagnola vanta un grande seguito suicon oltre 400.000su Instagram Jordiè arrivato alla sua ottava stagione con la maglia del Barcellona. Il 30enne di l'Hospitalet de Llobregat finora ha messo insieme 312 presenze condite da 16 reti in tutte le competizioni ed è sempre stato il punto di riferimento sulla fascia sinistra, meno in questa stagione dove ha comunque messo insieme 12 presenze e qualche problema fisico di troppo. Jordi è cresciuto nelle giovanili di Barcellona prima, Cornellà poi e Valencia infine. Nel 2007 fa il suo esordio in terza divisione con il Mestalla, mentre l'anno successivo passa al Gimnastic in seconda divisione spagnolo. Fa il suo esordio in Liga a quasi 20 anni con la maglia del Valencia con cui in tre anni, fino al 2012, si fa conoscere ...

chandra_lady : RT @_RoteFuchs: Il 27 in palestra all'alba, mi stanno divorando i sensi di colpa. - idknamjoona : RAGA MA FANNO TUTTO LADY OSCAR ALLA MATTINA GOING TO SVEGLIARSI ALL'ALBA PER VEDERLO - PensierInfiniti : RT @CasaLettori: Stella sperduta nella luce dell’alba, cigolìo della brezza, tepore, respiro – è finita la notte. Pavese #FogliSparsi a #… -