Leggi la notizia su repubblica

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L'uomo, 47 anni, stava scalando in cordata la parete Est del monte. È scivolato in un canalone ghiacciato, i compagni hanno dato l'allarme. Ieri altri tre morti in Abruzzo

raspa90 : RT @repubblica: Incidenti in montagna, muore sul Terminillo un escursionista vicentino [aggiornamento delle 14:35] - Notiziedi_it : Incidenti in montagna, muore sul Terminillo un escursionista vicentino - repubblica : Incidenti in montagna, muore sul Terminillo un escursionista vicentino [aggiornamento delle 14:35] -