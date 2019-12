Erdogan pronto a mandare in Libia anche i ribelli siriani Missione Ue a gennaio

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Insieme all’esercito regolare turco,in. Mentre la proposta di unaUe inavanzata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ricevuto il primo ok dei suoi omologhi europei, e si lavora per organizzarla il 7sotto la guida dall’Alto rappresentante Josep Borrell, il presidente turco rafforza ulteriormente il suo progetto di intervento militare a sostegno di Tripoli.Dai combattenti turcomanni della divisione del Sultano Murat alle brigate Suquor al-Sham, Ankara ha già contattato alcuni tra i gruppi armati più attivi e fedeli, impiegatinell’offensiva d’autunno contro i curdi nel nord-est della Siria. Il trasferimento di armi e miliziani in Turchia sarebbe già iniziato, secondo fonti locali, in attesa di un prossimo schieramento come avanguardia nella ...

